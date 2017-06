Jesper Heien ser det som naturligt, at han repræsenterer Snedkermester Arne Pedersen A/S i Greve Kommunes advisory board, fordi han i forvejen har med praktikanter og lærlinge at gøre. Foto: Janus Spøhr

- Man skal hjælpe, hvor man kan

Erhverv - 30. juni 2017 kl. 17:30 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snedkerfirma er med til at påvirke Greve Kommunes retning på erhvervsområdet gennem et såkaldt advisory board. Det er firmaet Snedkermester Arne Pedersen A/S, der rådgiver sammen med Top Toy, Bilka, DNP Denmark, GardinDesign, Nautic Marine, Blue Water samt repræsentanter fra jobcentret i Greve.

Der er nu gået to år, siden snedkerfirmaet kom med i udvalget. På møderne har en række emner været oppe at vende som for eksempel hjælp til at få flygtninge og langtidsledige ud i virksomhederne og få dem ansat.

- Vi har haft nogle gode dialoger i kommunen i forhold til, hvad der skal gøres, og hvordan regler og systemer kan forenkles og gøres mere overskuelige, siger Jesper Heien, der repræsenterer Snedkermester Arne Pedersen A/S i advisory boardet og kigger på en tyk mappe med dagsordener og referater fra møderne.

Det er for eksempel blevet indført, at der kun er én person i kommunen, som virksomhederne skal være i kontakt med, når der er spørgsmål til for eksempel mulige kandidater i praktik eller lære.

- Hvis nogen i kommunen har brug for noget, går det gennem mig og kontaktpersonen. Tidligere var det mellem seks og otte fra kommunen, som ringede og spurgte om forskellige ting, siger Jesper Heien og peger på, at kommunen er blevet mere synlig nu.

Advisory boardet har blandt andet arrangeret en bustur for 14 flygtninge i Greve Kommune, hvor de fik mulighed for at se, hvordan lokale virksomheder arbejder. Hos Top Toy har de blandt andet ansat to flygtninge på fuldtid på lageret. Endnu har Snedkermester Arne Pedersen A/S ikke ansat en flygtning, fordi der ikke har været det rette match mellem kvalifikationer og arbejdsopgaver.

