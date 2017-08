Se billedserie Dyrehandler Henrik Gundestrup er indehaver af Junglefever Dyrehandel i Rønnede. Her holder han en kongepyton, der også kaldes ball phyton, fordi den helst krøller sig sammen og undgår øjenkontakt. Foto: Nikolaj Rasch Skou

- Jeg vil være Danmarks største

Erhverv - 26. august 2017

Interessen for at have eksotiske dyr boende derhjemme er ifølge dyrehandler Henrik Gundestrup kun stigende.

- Der er otte danske messer om året for reptildyr, og de er meget besøgt. Derfor har jeg valgt kun at have krybdyr og padder, akvariefisk og udstyr til akvarier i min forretning, siger Henrik Gundestrup, der i første omgang åbnede sin forretning i Haslev i marts 2016, men nu ligger Junglefever Dyrehandel i Rønnede.

- Der skete bare ikke noget derinde, så jeg flyttede til Rønnede, hvor forretningen er meget større, og der er bare halvandet minut til motorvejen. Mange af mine kunder kører et godt stykke for at komme hertil. Det er jo sådan, at de store dyrehandlerkæder satser på hunde og katte, mens jeg er en specialforretning. Jeg går efter at blive Danmarks største forretning med krybdyr, og det skal nok lykkes, siger Henrik Gundestrup og tager en kongepytonslange op i hånden, der straks krøller sig sammen og gør hvad den kan for ikke at kigge ind i kameraet.

Han har altid haft dyr derhjemme og havde et helt rum fyldt med edderkopper, frøer og lignende dyr, som han selv opdrættede.

- Jeg har altid haft en drøm om at bliver dyrehandler, og efter 25 år som pædagogmedhjælper valgte jeg at tage uddannelsen, fortæller Henrik Gundestrup, der i dag lader private opdrættere om at gøre arbejdet.

