Flemming Jensen bruger altid velkendte materialer, som han ved, han kan stå inde for - også selvom der er et billigt tilbud på internettet. Det er nemlig ikke sikkert, hans ansatte ved, hvordan tilbudsvarerne skal monteres på forsvarlig vis. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Det er vigtigt at levere det gode håndværk

»RMI« står der med hvide bogstaver på ryggen af den 51-årige elektriker Flemming Jensens T-shirt. Forkortelsen står for »rigtig mental indstilling«, og kigger man sig om i kontoret på Håndværkervænget i Gundsømagle, hvor iværksætteren har lokaler, er man da heller ikke i tvivl om, at det er nogle helt særlige værdier, der præger Fjordens El A/S, som Flemming Jensens virksomhed hedder.

- Service, kvalitet og gode materialer koster jo penge, men hver eneste gang blev konklusionen, at det er vigtigt at levere det gode håndværk og kunne se kunderne i øjnene - ellers kunne vi ligeså godt lukke og slukke, fortsætter iværksætteren, der nåede at få halveret sin medarbejderstab fra otte til fire medarbejdere i løbet af finanskrisen.

Men i dag har strategien vist sig at give pote. Ud over at være løbet med en statuette i bronze fire gange i forbindelse med Årets Håndværker-konkurrence, tæller virksomheden i dag 13 medarbejdere, og til efteråret udvider Fjordens El A/S med 100 kvadratmeter på den anden side af vejen, så der kan blive bedre plads til kontor, lager og mødelokale. Flemming Jensen vil gerne øge sin medarbejderstab med endnu to medarbejdere, men det er vigtigt for ham, at alle de ansattes holdning til arbejdet er i orden. Derfor ansætter han kun folk, der er blandt de 20 procent bedste elektrikere i landet.