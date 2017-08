Workshoppen skyder arbejdet med at finde effektiviseringer for 12,3 millioner kroner på skolerne i gang. Foto: Annemette Jensen

Workshop om effektiviseringer på skolerne for 12,3 millioner

Af Annemette Ross Jensen

Over 100 forældre, elever, lærere, pædagoger og politikere deltager på torsdag den 24. august i en workshop, der handler om hvordan Egedal Kommune bedst kan effektivisere skolerne for de 12,3 millioner kroner på skoleområdets årlige budget, som byrådet besluttede som en del af budgetforliget i efteråret 2016.

Siden har politikerne vedtaget projektet »Udvikling og effektivisering af skoleområdet«, hvor det er en klar målsætning at inddrage alle, der er involveret i skolerne i arbejdet med at finde de bedst mulige effektiviseringer med fokus på, at de samtidig skal understøtte en faglig-pædagogisk udvikling af skolerne.

På workshoppen vil deltagerne blive introduceret til skoleområdets økonomi og indsatser, og præsenteret for en række scenarier for mulige effektiviseringer. Efter et måltid begynder det egentlige gruppearbejde, hvor deltagerne kigger nærmere på en række emner fra skolestruktur og kerneopgaver til fleksible læringsmiljøer og inklusion.

- Vi har brug for alle de input, vi kan få, for at finde de bedste løsninger sammen, hvor vi samtidig sikrer en stærk udvikling af vores folkeskole. Det bliver en workshop, hvor vi skal have de økonomiske briller på for at sikre holdbare løsninger og undgå usikkerhed og besparelser efter »salamimetoden« år efter år, siger formand for Børne- og Skoleudvalget, Carina Buurskov (V), der står i spidsen for workshoppen, i en pressemeddelelse fra kommunen.

- En nøgletalsanalyse fra KORA viste før sommerferien, at vi bruger omkring 45 millioner kroner mere på folkeskolerne end sammenligningskommunerne ud af et budget på en halv milliard. Så set i det lys kan der faktisk være et effektiviseringspotentiale på skoleområdet, fortsætter hun.