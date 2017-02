Video: Svømmehal klar til brug

- Jeg ved, at det har krævet samarbejde at lave to projekter på samme tid, og at det ikke har været nemt at få træningstider i andre haller og en hverdag til at hænge sammen. Der er blevet udvist stor kreativitet og tålmodighed fra vores svømmeklubber Laksen og A6, sagde borgmesteren, der brugte den saks, han fik af Venstre i sidste uge, for første gang til at klippe det røde bånd ind til svømmehallen, og så myldrede folk ind i varmen.