Se billedserie Camilla Nielsen og Joakim Jørgensen har begge mærket, hvad træning og kost kan gøre for deres krop. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Ny livsstil på otte uger

Egedal - 05. august 2017 kl. 05:54 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere muskler og mindre fedt på kroppen. Det er der mulighed for at opnå på otte uger, hvis man melder sig til Egedal BodyFactorys udfordring Egedal FitChallenge for alle, der vil tabe fedtprocent og/eller bygge ren muskelmasse op.

- Vi er ikke en slankekur. Vi er en livsstilsændring, siger Joakim Jørgensen, der har startet Egedal BodyFactory sammen med sin kæreste Mia Hornbæk samt Janni Corneliussen og Marija Quick.

Det første hold startede den 4. april og søndag den 6. august starter Egedal BodyFactory sit tredje hold med udendørs motion to gange om ugen onsdag og søndag i Søhøj Park i Ølstykke. Der laves funktionel træning med egen kropsvægt, så alle kan være med, for når der eksempelvis skal laves armbøjninger i ét minut, så laver deltagerne bare så mange, som de kan nå.

- Otte uger er overskueligt til at starte med, og det er en god kickstarter, og når man har klaret de otte uger, vil man også gerne mere, siger Joakim.

Camilla Nielsen fra Jyllinge meldte sig til Egedal FitChallenge i foråret, fordi hun havde født for lidt over et halvt år siden og følte sig lidt småfed.

- Jeg ville godt tabe mig og komme i bedre form. Jeg levede af sodavand og slik og var træt og lå bare på sofaen, så jeg skulle lidt i gang, fortæller hun, og giver Joakim ret i, at det betyder noget, at det første forløb er kort.

- Jeg tænkte, otte uger det kan jeg i hvert fald godt, men man bliver bidt af det. Det er superfedt, siger Camilla.

Hun fik lidt af et chok, da den første bodyscanning viste, at hun var fed, for så slemt, syntes hun ikke selv, det var. Dertil kom en kropsalder på 40 år, selv om hun kun er 27. Det motiverede, og Camilla er en af dem, der har taget imod tilbuddet om at supplere kosttilskud fra Herbalife, som Egedal BodyFactory sælger. Det er helt frivilligt, men giver adgang til flere bodyscanninger og mere coaching.

Otte uger efter at hun startede på det første forløb, havde hun tabt syv kilo og havde en kropsalder på 23.