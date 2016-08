- I Venstre vil vi arbejde for, at der findes en løsning, som tilgodeser behovet for råstoffer, men også tager hensyn til, at der altså bor mennesker i regionen, som skal generes mindst muligt, udtaler Martin Geertsen.

Venstre i regionsråd vil indskrænke grusgrave

»Parterne er enige om i tæt dialog med Egedal Kommune at indskrænke området for råstofudvinding i Ledøje Nord og Ledøje Vest til nord for motorvejen. Det indebærer, at det tidligere udlagte interesseområde også indskrænkes til nord for motorvejen. Det forudsættes, at den såkaldte »skolesti« bevares, så den fortsat udgør en sikker skolevej og forbindelse til Smørum for bløde trafikanter. Det forudsættes endvidere, at de bevaringsværdige huse i Ledøje sikres i forbindelse med eventuel ibrugtagning af grusgraven, ligesom det forudsættes, at graveområder undgås inden for oplandet af Ledøje Vandværks indvindingsområde eller i nærheden heraf. Ydermere aftales, at lov nr. 425 af 18. maj 2016 finder anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af råstofplan 2016.«