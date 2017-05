Send til din ven. X Artiklen: Vejdirektoratet skal høres om grusgrav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejdirektoratet skal høres om grusgrav

Egedal - 16. maj 2017 kl. 11:22 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis der skal indvindes råstoffer i Ledøje Vest, så skal Vejdirektoratet høres først. Det fremgår af Vejdirektoratets høringssvar til Region Hovedstadens forslag til Råstofplan 2016, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her hæfter Vejdirektoratet sig ved beskrivelsen i miljøscreeningen om, at graveområdet er udlagt med sigte på, at materialerne kan bruges til udvidelse af den nye Frederikssundsmotorvej og er placeret tæt på den allerede indviede nye del af motorvejen.

»Der fremgår ikke nærmere forudsætninger herom i forslaget til råstofplanen, men som tidligere bemærket, så forventer Vejdirektoratet, at Vejdirektoratets planer for 3. etape af Frederikssundsmotorvejen, som er vedtaget ved anlægslov, respekteres. Det betyder, at Vejdiretoratet skal høres i forbindelse med indvindingsansøgninger og kan stille krav om respektafstand med videre i den forbindelse.«, skriver Vejdirektoratet, der mener, at det bør nævnes i forudsætningerne for området i råstofplanen.

- Vi forventer jo, at Region Hovedstaden kigger på vores bemærkninger, og hvis man modtager graveansøgninger fra privat part, så skal vi høres først, og så kan det være, at vi har bemærkninger til den ansøgning, og det forventer vi, at Regionen tager til efterrretning, uddyber Maria Meiner, der er afdelingsleder i Vejdirektoratets Planlægning og Myndighed.

