Vanvittigt: Motorcyklist flygtede med 230 km/t

- En af vores færdselspatruljer forsøger at få ham til at standse, men i stedet vrider den 21-årige gashåndtaget i bund og kører fra stedet, mens patruljevognen sætter efter, oplyser specialkonsulenten.

- Her gasser motorcyklisten yderligere op og runder 230 kilometer i timen, og her lader patruljen ham køre. Kort efter er der dog en hundepatrulje, som ser motorcyklen ligge ved en afkørsel til Fløng. Den 21-årig er løbet fra stedet, men patruljen fanger ham. Han klager over smerter i håndledet og bliver kørt på hospitalet, hvor han bliver testet for både alkohol og stoffer, oplyser Henrik Duus, som tilføjer, at man overvejede, om manden skulle fremstilles i grundlovsforhør, dog uden at gøre det.