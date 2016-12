Natur- og Miljøklagenævnet har nu besluttet at gennemføre fredningen af Værebro Ådal. Foto: Egedal Kommune

Værebro Ådal fredes

Egedal - 23. december 2016 kl. 13:30

Kort før jul har Natur- og Miljøklagenævnet besluttet at gennemføre fredningen af Værebro Ådal. Det betyder, at det omkring 615 hektar store bynære naturområde er sikret for eftertiden, skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Fredningsnævnet for Nordsjælland har tidligere afgjort, at Værebro Ådal skal fredes, men da de økonomiske erstatninger til lodsejerne overstiger 500.000 kroner, skal Natur- og Miljøklagenævnet automatisk efterprøve fredningen.

Derfor blev der i slutningen af oktober gennemført en besigtigelse og et offentligt møde i ådalen, hvor Natur- og Miljøklagenævnet, lodsejerne og Egedal Kommune, samt repræsentanter fra Roskilde Kommune og Danmarks Naturfredningsforening deltog.

»Natur- og Miljøklagenævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at visse bestemmelser i fredningen skal lempes eller helt udgå, så lodsejernes mulighed for at drive landbrug ikke bliver besværliggjort unødvendigt, men sådan at fredningens hovedformål med naturpleje og nye trampestier bliver fastholdt.«, oplyser kommunen

- Vi er utrolig glade for, at nævnet nu har valgt at gennemføre fredningen, så vi får sikret den helt unikke smeltevandsdal omkring Værebro Å og samtidig får skabt mulighed for flere stier og ruter ude i området, så borgerne kan opleve, hvor smukt det er, siger formand for Planudvalget i Egedal Kommune Ib Sørensen (S).