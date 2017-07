Se billedserie 14 unge har i en uge været på KFUM lederkurset Roland Retro, hvor de har levet et godt, gammeldags spejderliv uden mobiltelefoner. Foto: Annemette Jensen

Unge uden mobil på retro spejderlejr

Egedal - 08. juli 2017

Bållugten hænger i håret i timevis efter et besøg ved KFUM-spejderhytten på Bækholmvej i Stenløse. Her har 14 teenagere i alderen cirka 13 til 15 år i denne uge haft lejr som første led i KFUM-spejdernes lederuddannelse Roland 1.

- Vi har kaldt det Roland Retro, fortæller Lasse Mørch. I efteråret 2015 samlede han en stab på 12 unge fra fem KFUM-spejdergrupper, som gerne ville være med til at lave et lederkursus for lidt yngre, der for første gang er alene af sted uden deres sædvanlige spejderpatrulje.

- De kommer spredt fra Århus, Fyn og det tætteste på er Græsted, fortalte Lasse da avisen kiggede forbi lejren onsdag i denne uge.

Sidste lørdag ankom de til Stenløse Station, hvor de blev fordelt i tre patruljer, som startede med at bygge hver deres lejr med udsigt til en uges godt, gammeldags spejderliv.

- Vi tog deres mobiltelefoner den første dag, så de kan ikke lige ringe hjem til mor og far, skrive på Facebook eller chatte med deres venner, forklarede Lasse.

- Det gør vi faktisk, fordi vi har opdaget, at børn flytter tættere sammen og for at lade dem opleve at være væk fra hverdagen og være helt tætte, begrundede lejrlederen.

I stedet er ugen blandt andet blevet brugt til lejrliv med førstehjælp, hike, løb og Kok Amok, hvor tre ledere i kokkeuniformer i bedste tv-køkkenstil viste spejderne, hvordan de skulle lave dagens gourmetmenu.

Den eneste deltager fra Nordsjælland 12-årige Naja Helene Olsen fra KFUM i Græsted er med på kurset, fordi hun kunne tænke sig at prøve noget nyt.

- Jeg synes, det er helt fantastisk. Der er nogen forhindringer, men det er der altid, sagde Naja med adresse til, at de lige var kommet hjem til en stor myretue i teltet fra hiken, der også havde været en udfordring.

- Jeg tog to skridt, når de andre to ét, så det var ekstra hårdt for mig, sagde hun, men hun synes, det er sjovt at bo i gule telte og lave mad selv og lære om spændende emner som førstehjælp.

Hun havde heller ikke lagt særligt meget mærke til at skulle undvære mobiltelefonen.

- Nogle gange er der lidt tomrum, men så er der nogen, der hiver et spil kort frem. Der kan være lidt tomrum, men jeg synes, det er en god ting, at vi ikke har vores mobiltelefon - i hvert fald lige nu. Vi er mere sociale, når vi er sammen i stedet for, at vi skal sidde i hver sit hjørne og spille mobiltelefon, sagde hun.