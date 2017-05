Fem unge mænd fik sent torsdag aften besked af politiet på at forlade ejendommen, der tidligere husede firmaets Fluxome, på Gymnasievej i Stenløse. Foto: Kim Rasmussen

Unge kravlede over hegn til lukket firma

Fem unge kravlede sent torsdag aften over hegnet til bygninger, der tidligere husede virksomheden Fluxome på Gymnasievej i Stenløse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et vidne fik øje på dem og kontaktede Nordsjællands Politi klokken 23.15 for at gøre opmærksom på det mistænkelige forhold, og det fremgik, at to personer opholdt sig på taget af bygningen. Der blev sendt en patruljevogn til stedet, og betjentene traf fem unge mænd, fire fra Ølstykke i alderen 21-22 år samt en 22-årig fra Frederikssund.