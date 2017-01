Ung Egedal vil gerne være med til at give de unge flygtninge et godt ungdomsliv. Her underviser tatovør og graffitiinstruktør Moe Frisco Abdullah Abdulaziz på holdet i Kunst, Graffiti og Grafisk Design. Foto: Fotoholdet, Stengårdens Ungehus

Unge flygtninge ind i ungdomslivet

Lørdag den 14. januar klokken 15 står Ung Egedal klar til at byde unge flygtninge og deres forældre velkomne til en hyggelig eftermiddag i Stenløse Kulturhus. Her vil de unge og deres forældre blive præsenteret for de muligheder, der er for en aktiv fritid i Egedal i blandt andet Ung Egedals tre ungehuse, hvorfra der også vil være medarbejdere med, som de kan hilse på. Efter en fælles velkomst bliver de unge og forældrene opdelt.

»De unge vil få et ung-til-ung oplæg, som vil omhandle alt, hvad der hører til et godt og aktivt socialt ungdomsliv. Imens vil SSP-konsulent Troels Birk sammen med Souad Taha og Shekeba Rahim fra Egedal Flygtningenetværk tage en snak med forældrene om hvad et godt ungdomsliv er, og hvordan forældrene bedst muligt kan støtte deres børn og unge til at komme ud og skabe nye venskaber.«, oplyser Ung Egedal, der glæder sig meget til at tage imod de unge flygtninge og deres forældre, i en pressemeddelelse.