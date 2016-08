Unge fik oplevelse for livet til OL i geografi i Kina

Sammen med Patrick Christensen fra Kruses Gymnasium i Farum, Mikkel Hækkerup fra København og Martin Kynde fra Thisted Gymnasium drog han den 15. august til Beijing i Kina for at repræsentere Danmark ved den internationale OL-finale i geografi.

- Men der var en posterkonkurrence for bedste poster om bæredygtig by, hvor vi lavede om København, fortæller Emil, og her var der mulighed for dels at blive kåret som den, publikum bedst kunne lide, eller en af de tre, som dommerne syntes bedst om.