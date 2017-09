Ungdomsskolen starter ny eSportsforening

Af Annemette Ross Jensen ESport er blevet en seriøs sport blandt unge på niveau med for eksempel håndbold og fodbold, hvor teori, teknik, strategi, samarbejde og holdånd er lige så vigtige som i alle andre sportsgrene. Derfor har Ung Egedal taget skridt til at tilbyde undervisning i e-sport om eftermiddagen til de 13 til 18 årige, og de 70 pladser er stort set udsolgt.

- Der er et stort hul i Egedal Kommune, når det kommer til muligheden for at dyrke eSport, og det vil vi gerne hjælpe med at gøre noget ved, siger Erik Rasmussen, der er viceskoleleder i Ung Egedal, i en pressemeddelelse.

ESport kræver udstyr, og det kan godt være dyrt at etablere, men her får den nye e-sportforening en hånd fra begyndelsen, da den kan få lov til at benytte Ung Egedals eSports-lokaler i Stenløse Kulturhus., og dem bliver der mulighed for at kigge nærmere på efter generalforsamlingen.