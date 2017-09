84 procent af kunderne er meget tilfredse med genbrugsbutikken i Smørum, men Teknik- og Miljøudvalget synes ikke, kommunen skal drive den videre. Foto: Allan Nørregaard

Udvalg siger nej til at drive genbrugsbutik i Smørum

Egedal - 09. september 2017

Hvis det står til Teknik- og Miljøudvalget, så kommer Egedal Kommune ikke til at drive Genbrugsbutikken på Hassellunden 2A, når Vestforbrænding ikke længere vil gøre det. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kommunens jobcenter har tidligere drevet genbrugsbutik i de samme lokaler, og da det stoppede, indgik kommunen aftale med Vestforbrænding, der siden foråret 2015 har drevet genbrugsbutikken som et forsøg for at afprøve koncept og måle genbrugseffekten.

»Vestforbrænding har udviklet et koncept for drift af butikken, der kan bruges af andre kommuner, og har samtidig besluttet, at genbrugsbutikker fremover skal være ejet af den enkelte kommune. Vestforbrænding tilbyder, ved en driftsaftale, at drive genbrugsbutikken med ansvar for personalet tilknyttet butikken og efter det koncept, som den enkelte kommune ønsker.«, står der i sagsfremstillingen, men udvalget vil altså ikke overtage butikken.

- Vi er ikke interesserede i at føre den videre i de bygninger, siger formanden for udvalget Peter Hansen (SF), der peger på, at bygningen er »meget elendig«.

Og hvis byrådet følger den indstilling, så lukker Genbrugsbutikken i Smørum.

- Hvis man træffer den beslutning, så har vi truffet beslutning om, at vi lukker genbrugsbutikken i Smørum i og med, at det er en forsøgsordning, og den kan vi ikke gå ind og forlænge uden, at kommunen er med, siger Per Goosmann, der er konstitueret kommunikationschef i Vestforbrænding, men han kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår butikken lukker.