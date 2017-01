Tricktyv tabte papirer og stjal dankort fra par

Politikommissær Henrik Sejer fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at tyveriet er anmeldt af den 76-årige mands 55-årige datter, der var med sin far og hans kone ude at handle i Egedal Centret. De var først på apoteket og derefter i Matas, og det var på vej til stationen for at tage toget til Veksø, at manden tabte papirerne foran den 77-årige kvinde.