En 69-årig kvinde var på indkøb i Kvickly i Egedal Center mandag og efterfølgende henvendte en mand sig på p-pladsen for at spørge om vej til hospitalet. Imens fik hun stjålet sit dankort, som der siden blev hævet 14.900 kroner på. Foto: Allan Nørregaard

Tricktyv stjal 14.900 kroner fra kvinde

Endnu engang er det lykkes en tricktyv at stjæle penge fra en pensionist, og denne gang er det gået ud over en 69-årig kvinde fra Veksø, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tricktyven benyttede den efterhånden helt velkendte metode. Mandag mellem klokken 11.30 og 12.00 henvendte han sig på engelsk til kvinden på en p-plads ved Egedal Center i Stenløse for at spørge efter vej til hospitalet, og han bad hende om at skrive adressen ned på en blok, fortæller politiassistent Nino Petersen, Nordsjællands Politi.

Kvinden havde for inden været i Kvickly i butikscentret for at handle, uden hun tilsyneladende havde bemærket noget mistænkeligt. Men kort tid efter fik hun en opringning fra sin bank, Nordea, og fik at vide, at nogen havde hævet 14.900 kroner fra bankens automat i Egedal Center, hvorefter hun anmeldte tyveriet til politiet klokken 13.48.