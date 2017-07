Tonny Poulsen er glad for at arbejde i Historiens Hus og sætte ord på lokalhistorien. Foto: Annemette Jensen

Tonny skriver om lokalhistorien

Egedal - 21. juli 2017 kl. 05:27 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokale personligheder lægger ofte navn til gader og veje, og i Historiens Hus i Stenløse Kulturhus, hvor Egedal Arkiver og Museum holder til, er 51-årige Tonny Poulsen gået i gang med at skrive fortællingen om nogle af dem ned.

- Jeg har skrevet om 15 gader, siger Tonny Poulsen, der blandt andet har fortalt om tidligere Ølstykke-borgmestre som Helmar Filtenborg (K) og Hans Erik Nielsen (V) samt tidligere borgmester i Stenløse Knud Bro (K).

- Mange af dem er opkaldt efter borgmestre, konstaterer Tonny Poulsen, der godt kunne tænke sig, at der blev sat et skilt under alle gadenavne, så man lige fik at vide, hvem gaden var opkaldt efter.

- Jeg savner, at man kan se, hvem det var, og der behøvede bare at stå tidligere borgmester eller folketingspolitiker. Det ved jeg, man er begyndt på i København, siger han.

Siden han gik ud af skolen, har han arbejdet på fabrik i 30 år indtil 2009, hvor han seneste arbejdsplads lukkede og flyttede produktionen til udlandet. Men han har altid været glad for at skrive, og den 2. januar i år startede han i praktik på Egedal Arkiver og Museum, og fra 1. juli i år er han fastansat i et fleksjob 12 timer om ugen fordelt over tre dage.

- Jeg har nogle psykiske problemer, så jeg kan ikke holde til mere end fire timer, så det er perfekt det her, og jeg er så glad for, at det kunne lade sig gøre. Det er jo lige mig. Det er jo det nærmeste, jeg er kommet til at leve af min hobby, siger han.

