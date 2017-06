En politipatrulje stødte lørdag aften på to unge mænd, der viste sig at være i besiddelse af hash, i Egedal Centret i Stenløse. Foto: Kim Rasmussen

To unge taget med hash i Egedal Center

Egedal - 12. juni 2017 kl. 11:16 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En anmeldelse om uro og uorden i Egedal Centret i Stenløse lørdag aften førte tilfældigt politiet til to unge, der blev sigtet for at besidde hash, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Politiet fik klokken 20.54 anmeldelse om uro i centret, og der blev sendt en patrulje til stedet, så snart der kunne frigøres én til formålet, oplyser Erik Andersen, faglig koordinator hos Nordsjællands Politi.

Klokken 21.50 stødte patruljen på to unge mænd, som formentlig intet havde at gøre med balladen tidligere, og politifolkene valgte at visitere dem.

En 19-årig mand fra Frederikssund viste sig at være i besiddelse af 9,5 gram hash, mens hans jævnaldrende kammerat fra Slangerup havde 0,7 gram hash. Begge fik en bøde for at overtræde loven om euforiserende stoffer, og de fik begge konfiskeret hashen, fortæller Erik Andersen.