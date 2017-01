Send til din ven. X Artiklen: To håndmadder skabte shitstorm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To håndmadder skabte shitstorm

Egedal - 06. januar 2017 kl. 12:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To kedelige rugbrødsmadder med makrel og salat sat sindene i kog på Egedal Kommunes Facebook-side, hvor borgerne kritiserer Hjemmeplejen for ringe service og for at sjuske med maden til de ældre, og nu er kommunen gået ud med en pressemeddelelse.

»Mere end 350 borgere har ytret sig - mange særdeles kritisk - om håndmadderne, der blev smurt af en hjemmehjælper til en ældre borger før jul«. skriver kommunen, der oplyser, at den allerede før jul har været i god dialog med den pågældende borger og alle kommunens hjemmehjælpere.

- Jeg vil gerne slå fast, at vore hjemmehjælpere generelt gør sig meget umage med at anrette maden og være i en god dialog med borgerne om, hvordan de ønsker maden serveret, siger centerchef for Sundhed og Omsorg, Erik Petersen i pressemeddelelsen.

Centerchefen understreger imidlertid også, at hjemmehjælperne kun har den mad at gøre godt med, som de ældre borgere har valgt at indkøbe til køleskabet.

- I nogle få tilfælde, som eksemplet på Facebook, kan vi anrette maden med større omhu, men der er altså stor forskel på, hvad der er i køleskabet hos de cirka 90 borgere, som vi hjælper med at anrette maden for i hverdagen, siger Erik Petersen.

- Vi opfordrer altid vores hjemmehjælpere til at være i god dialog med de ældre om, hvilket pålæg de får købt ind, og hvordan de i øvrigt ønsker maden anrettet. Skal der smør på brødet og grønt på toppen, gør vi selvfølgelig det, hvis det er i køleskabet, siger han.