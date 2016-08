Se billedserie Laurits Sørensen, holdkaptajn Kevin Bengtsson og og Thomas Lindegaard fra herreholdet, der derudover også består af Per Hansen og Sune Bisgaard. Foto: Ledøje-Smørum Tennisklub

Tennisklub får to hold op i Serie 1

Egedal - 26. august 2016

Ambitionsniveauet er højt i Ledøje-Smørum Tennisklub, LST, og i år er det lykkedes for klubbens to seniorhold på henholdsvis dame- og herresiden at vinde deres puljer og rykke op fra serie 2 til serie 1 til næste år. Det er den næstbedste række under Sjællands Tennis Union, der har Sjællands-serien som den bedste række under de tre divisioner på landsplan.

Dameholdet består af Louise Lentz, Ida Sørensen og Natasha Manleen Kaur Singh, og Jens Andersen, der er medlem af Seniorudvalget i Ledøje-Smørum Tennisklub, oplyser, at damerne i weekenden vandt deres sidste holdkamp bestående af to singler og én double 2-1 over Vallensbæk. Da Rødovre samtidig tabte en udsat kamp mod Holte vandt Ledøje-Smørum Tennisklub puljen med 10 point for fire vundne og kun én tabt kamp.

Hos herrerne var det en ren finalematch, da både Ledøje-Smørum Tennisklub og Haarlev var ubesejrede inden deres indbyrdes kamp i weekenden.

LST-holdet består af Kevin Bengtsson, Laurits Sørensen, Thomas Lindegaard, Per Hansen og Sune Bisgaard. De var på forhånd et point efter Haarlev i tabellen, så det krævede mindst en 4-2 sejr at sikre sig oprykning, og da det lykkedes at vinde begge herredoubler, kunne LST glæde sig over en samlet sejr over Haarlev på 5-1 og samtidig bryste sig af at være ubesejret.