Se billedserie Omkring 500 deltagere var med ved dette års Stafet for livet i Smørum. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Tale er guld ved Stafet for livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tale er guld ved Stafet for livet

Egedal - 12. juni 2017 kl. 05:05 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hedder sig, at tale er sølv, men tavshed er guld. Når det kommer til kræftsygdomme er det dog lige omvendt, mener formand for Stafet for livet Egedal, Peter Theis Marcussen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lørdag og søndag stod han igen i spidsen for stafetten, som for femte gang blev afholdt ved kulturhuset i Smørum.

Et af formålene var som vanligt at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse, men weekendens stafet harvde også et andet mål, som er mindst lige så vigtigt.

- Knæk Cancer og landsindsamlingen har kun fundraising som formål. Stafet for livet handler både om at samle penge ind, men også om at nedbryde de tabuer, som er forbundet med sygdommen. Mange kræftramte kan eller vil ikke tale om det, men det, vi oplever her, er, at folk begynde at tale om det, og det er lige så vigtigt, siger formanden.

Ved denne udgave af Stafet for livet deltog 20 hold og i alt i omegnen af 500 deltagere.

Sidste år stod der et overskud på 144.000 kroner på bundlinjen, men det beløb når man formentlig ikke helt i år.

- Det skyldes, at vi har gjort en række investeringer i udstyr, som vi også kan bruge i fremtiden, siger Peter Theis Marcussen, som dog alligevel er begejstret over weekendens indsamling.

- Det min fornemmelse, at flere børn og er med, og at stemningen begynder at minde lidt om en skovtur, hvor flere og flere bliver på pladsen, når de har gået de runder, de har lyst til, og det er vi rigtig glade for, siger formanden.