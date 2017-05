Se billedserie Atriumgården bliver »hjertet« i Egedal Familiehus med fire selvstændige enheder til forskellige aktiviteter. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Tættere på trygt frirum

Egedal - 18. maj 2017 kl. 05:46 Af Annemette Ross Jensen

I en duft af forår og rapsmarker bød centerchef for Egedal Kommunes Center for Social Service Rikke Westergaard onsdag velkommen til rejsegilde på Egedal Familiehus på Barnekæret 2 i Stenløse Syd.

- Det er en glædens dag, sagde hun, og glæden gik igen hos alle de andre talere, der også sørgede for trefoldige hurraer for huset og håndværkerne.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) konstaterede, at der er sket meget siden første spadestik blev taget i januar, så Egedal Kommune nu er et stort skridt tættere på at realisere det projekt, der har været mere end tre år undervejs.

- Vi tror på, at etablering af et familiehus er en god investering. Ikke mindst for de familier, der får brug for husets muligheder og tilbud, sagde han.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (S) citerede Mangor og Nagels beskrivelse af Egedal Familiehus som »et hus, hvor man kan være sig selv, men aldrig er overladt til sig selv«, og både hun og resten af udvalget glæder sig over, at kommunen inden længe ikke skal sende flere borgere end nødvendigt ud af kommunen.

- Ved at etablere familiehuset i eget lokalmiljø sikrer vi, at børnene og de unge har større mulighed for at opbygge sociale relationer i deres lokalområde samtidig med, at det vil give medarbejderne nogle socialpædagogiske arbejdsmuligheder, sagde Vicky Holst Rasmussen.

Nu glæder alle sig til indvielsen af Egedal Familiehus i november.