T. Hansen åbner den 3. marts

Han oplyser, at T. Hansen butikken i Ølstykke på 850 kvadratmeter kommer til at adskille sig en lille smule fra flertallet af T. Hansen-butikker, men til gengæld kommer den til at ligne den seneste T. Hansen-butik, der er åbnet i Hadsten, med noget bestemt inventar og stemningsbilleder i butikken.

- Det skal give mere liv i butikken. Udover det, så bliver det faktisk en relancering at vores skilte, for vi fjerner .dk, så det kommer kun til at hedde T. Hansen, siger kædechefen, der bebuder, at det er et led i fremtidssikringen af kæden, der i øjeblikket kalder sig T. Hansen.dk de fleste steder.