Syng af dine lungers svage kraft

- Jeg havde hørt, at det fandtes andre steder, og at det er rigtigt godt at bruge sine lunger til at synge, når man ikke har så meget kapacitet, siger Grete Hedegaard. Derfor tog hun kontakt til den lokale afdeling af Lungeforeningen for at høre, om de havde lyst til at være med til at etablere Lunge Alsang i Stenløse Sognegård.