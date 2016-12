Se billedserie Hatla Johnsen og Christian Bjere Nielsen er glade for at være flyttet ind på gården Egedal, der har lagt navn til kommunen. Foto: Allan Nørregaard

Supernemt at flytte på landet

Egedal - 30. december 2016 kl. 05:24 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

25 kilometer fra Rådhuspladsen, 1,3 kilometer til stationen og 28 minutter til Hovedbanegården med S-toget.

Selv om Hatla Johnsen, 39, og Christian Bjerre Nielsen, 47, er flyttet fra København til Veksø og nu bor på gården Egedal, der har lagt navn til Egedal Kommune, omgivet af den skønneste natur med mark og eng, så føler de ikke, at de er langt fra byen.

Der har parret boet hver for sig og sammen i sammenlagt 20 år, men da først Theodora på nu tre og derefter Kostas på et havde meldt deres ankomst, ville de gerne have mere hus og have end byggeforeningshuset på Vesterbro kunne tilbyde familien, der også tæller Christians søn Nicholas på 13 og hunden Mozart.

Christian arbejder som softwareudvikler inden for den finansielle sektor i København og Hatla arbejder som freelancekonsulent i pharmaindustrien, så de begyndte at kigge på ejendomme i en afstand på max. 45 minutter fra København, og en dag var de ude at kigge på en gård i Slagslunde.

- Vi faldt simpelthen sådan for området, og hvis vi kunne finde noget, så ville vi virkelig gerne bo her, siger Hatla, men handelen i Slagslunde blev ikke til noget, og de fandt ikke lige umiddelbart det, de søgte i Egedal Kommune.

- Så kom Hatlas far med en sjov ide. Han sagde: »Det kan være, der sidder nogen, som godt kunne tænke sig at sælge, men ikke tror, at det kan lade sig gøre, så hvad med at sætte en annonce i lokalavisen«, fortæller Christian.

På den måde fik de kontakt med ejeren af Egedal, og den 1. august 2015 overtog de gården. Den 29. marts i år flyttede de adresse til Veksø, hvor Hatla for nylig er blevet formand for det nye Veksø Menighedsråd.

De har også meldt sig ind i den lokale jagtforening, spillet badminton og været til juletræsfest i multihallen, og er allerede begyndt at møde en masse, de kender, når de handler.

- Det har været supersupernemt at flytte hertil. Det er nogen gode mennesker. Det kan være en ulempe, men hvis man godt kan lide at kende sine naboer lidt, er det vildt hyggeligt, siger Hatla.

