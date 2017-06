Stribe af indbrud i varebiler

Der har været indbrud i fem varebiler, de fleste håndværkerbiler, i Ølstykke og Stenløse natten mellem søndag og mandag, fortæller Nordsjællands Politi. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Egedal - 13. juni 2017 kl. 10:11 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten mellem søndag og mandag har ukendte gerningsmænd begået indbrud i fem varebiler, de fleste håndværkerbiler, i Ølstykke og Stenløse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er gået ud over en Ford Transit på Vædderen i Ølstykke, en Ford Transit på Thujavej i Ølstykke, en Nissan og en Fiat Ducato på Skytten i Ølstykke samt en Renault Trafic på Rådhustorvet i Stenløse.

Tyvene er kommet ind i alle varevognene ved at knuse en siderude. Nogle biler blot blevet gennemrodet, mens der mangler genstande i andre. I Fiat Ducato'en blev der stjålet et benzinkort, og efterfølgende er der blevet tanket brændstoffer for cirka 11.000 kroner, oplyser Henrik Duus, specialkonsulent hos Nordsjællands Politi, der ikke kan svare på, om gerningsmændene har haft pinkoden til kortet.

I Nissan'en mangler der en Dewalt skruemaskine, en støvsuger og en stivsav, lige som der er forsvundet 30 kroner fra Renault'en.

Ifølge Henrik Duus kan man forebygge indbrud i biler ved ikke at opbevare værdier i dem, men han erkender, at det ikke er muligt at tømme håndværkerbiler for værktøj, hver gang man forlader dem.

- Men et tankkort er nok ikke så smart at have liggende i bilen, siger han.