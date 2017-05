Samarbejdsaftalen mellem Stenløse Boldklub og FCN blev underskrevet i forbindelse med sidste uges Superligakamp i Right to Dream Park, og her ses fra venstre Thomas Heede Arndt, FCN, SB-formand Lars Stage,SB-bestyrelsesmedlem Kim Madsen og Jens Andersen, FCN. Foto: Rie Neuchs

Stenløse Boldklub i samarbejde med FCN

Stenløse Boldklub bliver klub nummer 45 i FSN-samarbejdet, og FC Nordsjælland glæder sig meget over nu også at få Stenløse BK med i fællesskabet:

- Vi har i den konstruktive dialog omkring klubsamarbejdet i flere omgange besøgt Stenløse Boldklub og fået et meget positivt indtryk af klubbens rammer. Og ikke mindst af de mange trænere, ledere og frivillige kræfter, der brænder for at udvikle klubbens potentiale til gavn for klubbens mange medlemmer, lyder det fra FC Nordsjælland to FSN-ansvarlige, Jens Andersen og Thomas Heede Arndt i pressemeddelelsen, hvor den nye formand for Stenløse BK Lars Stage også ser frem til samarbejdet.