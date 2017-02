Sporede datters iPhone: Far fandt hende voldtaget på mark

Hun ringede efterfølgende til sin far, men hun anede dog ikke, hvor hun befandt sig henne i verden. Heldigvis lykkedes det faderen at spore sin datter via funktionen 'Find My iPhone' i hendes iPhone. Det skriver Ekstra Bladet.

To bulgarske mænd på 31 år blev efterfølgende anholdt og er tiltalt for voldtægten, hvor offeret blev efterladt på en mark om natten.

De fremstilles i morgen fredag for retten i Hillerød, hvor de er tiltalt for voldtægten. Bulgarerne nægter sig skyldige.

Ifølge tiltalen var det kun den ene at mændene, der begik voldtægten på bagsædet af bilen, mens den anden var chauffør.

Selvom chaufføren ikke rørte ved pigen, er han blevet tiltalt for medvirken til voldtægten. Han gjorde nemlig intet for at stoppe forbrydelsen.

De to mænd var til den samme fest som den 20-årige. Festen foregik i en privat lejlighed, men hun kendte dem ikke i forvejen. Alligevel tog hun imod et lift af mændene.

Den 20-årige var på det tidspunkt stærkt beruset med en promille på 2.07, og det udnyttede bulgarerne, lyder tiltalen.

Da hun sad på bagsædet i bilen sammen med den ene bulgarer, var hun ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Den 20-årige fik også ifølge tiltalen, flere slag i ansigtet og blev holdt fast omkring munden og ansigtet, mens voldtægten blev gennemført.