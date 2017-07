Socialt spil med kugler

Af Annemette Ross Jensen

Det sociale er i højsædet, når medlemmer af Ølstykke Petanqueklub mødes på klubbens baner ved Græstedgård i Ølstykke for at spille petanque. Søndag formiddag, mandag eftermiddag, tirsdag eller torsdag aften, er der mulighed for at spille spillet, hvor det gælder om at kaste sine tre kugler bedst muligt hen mod målkuglen »grisen«.