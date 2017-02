Slagslunde vil beholde 0. klasse

På sit møde tirsdag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til, om der skal undervises børnehaveklasseelever på Slagslunde Skole i næste skoleår, hvor kun 10 elever har ønsket at starte på Slagslunde Skole, eller om de 10 elever skal begynde deres skolegang på Ganløse Skole, så der oprettes to klasser der.

Skolebestyrelsen har søgt om lov til at undervise Slagslunde-eleverne i 0. klasse sammen med 1. og 2. klasse næste år. Det koster 250.000 kroner til en halv lærerstilling, som Distriktsskole Ganløse ikke mener, at den kan betale inden for skolens ramme, og udvalget har allerede tilkendegivet, at pengene skal findes indenfor skolernes ramme, inden politikerne udsatte sagen for at få den nærmere belyst.