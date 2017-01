Send til din ven. X Artiklen: Skovbørnehave mangler børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovbørnehave mangler børn

Egedal - 17. januar 2017 kl. 05:18 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skovbørnehaven Hede Enge i Smørum mangler børn, og forældre til børn i institutionen frygter for, hvad politikerne i Børne- og Skoleudvalget vil nå frem til, når de tirsdag skal drøfte skovbørnehavens fremtid. Det skyldes ifølge sagsfremstillingen, at der den 1. april 2017 kun er indmeldt 15 børn i institutionen, der er normeret til 40 børn.

Administrationen indstiller, at Skovbørnehaven Hede Enge bliver en satellit til Mariehønen og at der etableres en busordning til Hede Enge. Alternativt har forvaltningen skitseret enten en lukning af Hede Enge pr. 1. april 2017, så børnene overflyttes til områdets andre institutioner, eller at skovbørnehaven bevares i sin nuværende form ved at lukke for tilgang til områdets øvrige børnehavepladser, indtil Hede Enge er fyldt op.

De nuværende forældre til børn i Skovbørnehaven Hede Enge er imidlertid ikke begejstrede for nogle af forslagene, som de ifølge formanden for Forælderådet Martin Funch først hørte om i fredags og mødtes for at drøfte søndag. De synes hverken om en lukning eller en tvangsindskrivning af børn og er heller ikke glade for udsigten til en satellitordning, hvor 22 børn fra Mariehønen på skift er i skoven tre dage om ugen.

- Vi vil være rigtigt kede af en satellitordning. Er det så vores børn eller andre, der har fortrinsret?, spørger Martin Funch, og forældrene sætter også spørgsmålstegn ved, om tallene med de 15 indskrevne børn og nul på ventelisten holder stik,.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget Karsten Søndergaard (V) er også ked af det.

- Jeg er rigtigt ked af den situation, og jeg håber da, at vi kan bevare Hede Enge, men hvis tallene er korrekte, og det er jeg nødt til at tage udgangspunkt i, at de er, så hænger det ikke sammen økonomisk, og vi er nødt til at finde en løsning, siger formanden, der ikke ved, hvad udvalgsmødet ender med.