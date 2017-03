Formand for Børne- og Skoleudvalget Carina Buurskov. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Skoleworkshop udsat til efter sommerferien

Egedal - 05. marts 2017 kl. 05:54 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt byråd har tilsluttet sig, at den planlagte workshop om Effektivisering og udvikling af folkeskoleområdet udsættes, men at forberedelses- og analysearbejdet fortsætter.

På byrådsmødet begrundede formanden for Børne- og Skoleudvalget Carina Buurskov (V) ønsket med, at kommunen skal have to nye distriktsskoleledere og en ny centerchef.

- Vi skylder vores ledere, at de kender området, så de kan komme med valide input, sagde udvalgsformanden.

Hun er glad for, at Økonomiudvalget har givet udvalget medhold i, at workshoppen udsættes, men samtidig har anbefalet, at der arbejdes videre med analyser.

- Det giver god mening, sagde hun.