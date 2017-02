Kommunalpolitikerne var mødt talstærkt op. Her er det på forreste række fra venstre borgmester Karsten Søndergaard (V), Charlotte Haagendrup (K), Bendt Tranekjær Rasmussen (LA), Tommy Højegaard (LA)´, Børne og Skoleudvalgsformand Carina Buurskov (V) og Morten Lyager (S). Foto: Annemette Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Skolevalgkampen blev skudt i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolevalgkampen blev skudt i gang

Egedal - 23. februar 2017 kl. 05:45 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg tror, folk er rigtig rigtig trætte af visionsløse nedskæringer.

Sådan begrundede næstformanden i Skole og Samfund Slagslunde Buresø, at foreningen sammen med Slagslunde Buresø Landsbylaug og en række frivillige havde arrangeret et skoledebatmøde på Slagslunde Skole tirsdag aften.

Kommunalpolitikerne var mødt talstærkt op og på første del af møde blev de præsenteret for en række argumenter for at de ikke bør lede mere efter de 12,3 millioner kroner, som de har vedtaget at finde på skoleområdet.

- Det er svært for os at se, hvordan kvalitetssikring og forbedring hænger sammen med, at man vil spare så mange penge på et område, hvor der er skåret ind til benet, sagde Charlotte Moshøj.

Da de fremmødte politikere fik ordet efter tur, lagde de ikke skjul på, at besparelserne handler om økonomi og at overholde den aftalte serviceramme mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Borgmester Karsten Søndergaard (V) slog fast, at børn og skoler, der udgør en tredjedel af kommunens økonomi, også må bidrage.

- Vi har lavet et kommissorium for at finde ud af, hvor vi kan finde nogle penge, som gør mindst ondt. Når man sparer 12 millioner, gør det ondt, med mindre vi kan finde effektiviseringer. Det er derfor bygningsmassen er med. Vi har 110.000 kvadratmeter skoler, og der ligger et kæmpepotentiale til at renovere dem, sagde han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 23. september.