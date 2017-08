Jakob Bjerre tiltræder som ny leder af Distriktsskole Stenløse den 1. oktober.

Skoleleder fra Farum til Stenløse

Egedal - 03. august 2017 kl. 05:58 Af Annemette Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Distriktsskole Stenløse har fået ansat ny distriktsskoleleder i stedet for Jannick Stærmose Mortensen, der forlod jobbet ved udgangen af februar i år. Det er Jakob Bjerre, der 1. oktober tiltræder som leder af skolen med de fire afdelinger Lærkeskolen, Bækkegårdsskolen, Stengårdsskolen og Veksø Skole.

Jakob Bjerre kommer fra en stilling som leder af Stavsholtskolen i Farum i Furesø Kommune.

Han er 40 år og blev uddannet lærer i 2003. Derefter var han ansat som lærer i Lyngby-Tårbæk Kommune i fire år, inden han for 10 år siden kom til Stavnsholtskolen.

Her var han først afdelingsleder for udskolingen med 7.-9. klasse, og de seneste fire år har han været leder for hele skolen. Sideløbende har han taget en diplom i ledelse og er i gang med en master i offentlig ledelse, og om grunden til, at han allerede som 30-årig gik ledervejen, siger han.

- Jeg synes, det er rigtigt spændende at arbejde med børn og unges læring og udvikling fra et ledelsesmæssigt perspektiv og skabe de bedste rammer for læring. Det med at skabe god læring og trivsel er det, man ønsker som lærer, og også det, man ønsker som leder.

Han synes, det er vigtigt for eleverne at skabe en skole, hvor personalet har et rigtigt godt teamsamarbejde, så den enkelte lærer eller pædagog ikke står alene.

- Jeg er optaget af motiverende læringsmiljøer, der også giver resultater. Hvor eleverne er glade for at være og bliver motiverede for at lære, siger han.