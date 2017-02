Skoledebatten skydes i gang

- Vi har indkaldt til borgermøde med henblik på at få belyst det med, at Egedal Kommune påtænker at spare 12,3 millioner på skoleområdet, og så vil vi gerne have belyst det med, at landsbyskolerne gang på gang bliver truet på deres eksistens, oplyser Charlotte Moshøj til Frederiksborg Amts Avis.