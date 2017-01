Seks indstillede til erhvervspris

Fungerende formand for Kultur- og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup (t.v.) og borgmester Willy Eliasen (t.h.) med repræsentanterne for de seks indstillede virksomheder til Egedal Kommunes Erhvervspris 2017 fra venstre: RB Foto ved indehaver Carsten Brix, The Mobile Coffeshop ved indehaver Yvonne Hirsch, Airborne Consult ved direktør Niels Erik Høiberg, KASA Gruppen A/S ved direktør og partner Michael Bøeck, Elverdal A/S ved indehaver Jens Bo Thorsager, Kvickly ved varehuschef Niels Hjermind. Foto: Finn Jørgensen, Egedal Kommune