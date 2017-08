Se billeder: Rejsegilde med udsigt

Her blev det fejret, at den gamle, forfaldne købmandsgård er væk og erstattet af otte lejligheder i et nyt byhus, der passer ind i stilen i den gamle landsby. Fra første sal er der en fin udsigt over blandt andet Forten, og den fik de mange gæster mulighed for at nyde, for rejsegildet foregik nemlig der.