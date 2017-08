Se billeder: 160,93 kilometer på ét hjul

Lørdag tog Ølstykke-brødrene August Agerskov 15 og Bertram Agerskov 13 år udfordringen op med at køre et unicentury på 100 miles eller 160,93 kilometer på unicykel på en dag.

»Turen gik i typisk dansk vejr sol, skyer, vind og lidt regn og med højt humør med opbakningen fra klubkammerater, der kørte med noget af vejen. Efter 120 kilometers kørsel ramte brødrene »muren« hvor træthed og smerter i bagdelen var ved at tage modet fra dem, men med fælles opbakning holdt de hinanden oppe og efter 140 kilometer var målet inden for rækkevidde. Til stor glæde gennemførte de efter 13 timer og 12 minutter, og Bertram er nu yngste unicykel rytter til at have gennemført 100 miles på et døgn.«, fortæller Lars Agerskov.