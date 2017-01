Willy Eliasen ved Peter Hesks skulptur Ækvadukten i Stenløse Syd med blandt andet mursten dekoreret af borgere. Skulpturen er inspireret af Romerriget, som Willy også er meget interesseret i. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Samarbejde er den største sejr

Egedal - 28. januar 2017

Hvis man spørger Willy Eliasen (V), hvad der har været hans største sejre i de sammenlagt 12 år som borgmester i først Stenløse og senest Egedal Kommune, så synes han, der har været utroligt mange sejre undervejs.

- Men jeg vil gerne slå fast, at de sejre er kommet til, fordi vi har kunnet samarbejde. Den udbygning, som jeg har haft fokus på, har været på grund af samarbejdet, og det at samle byrådet og få byrådet til at samarbejde om de ting, vi har sat i gang, er faktisk den største sejr, siger han til Frederiksborg Amts Avis og understreger, at det samarbejdende byråd ikke er én mands værk

Han synes ikke, at borgmestre skal være for gamle eller blive siddende for længe. Derfor har han besluttet at vige pladsen for en yngre borgmester, og når han den 1. februar har overladt sædet til partifællen Karsten Søndergaard og efter eget udsagn sætter sig på bagerste række i Venstres byrådsgruppe, så skal han prøve noget helt nyt.

- Jeg skal prøve noget, jeg aldrig har prøvet, nemlig ikke at arbejde. Jeg har arbejdet i 61 år, siger Willy Eliasen.

- Jeg vil gøre mig selv den tjeneste at tage det stille og roligt. Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe mit parti med at føre valgkamp, hvis man ønsker det, men jeg vil ikke ind i foreninger, og jeg vil ikke være formand for noget som helst, fastslår han.

Der er afskedsreception for Willy Eliasen på Egedal Rådhus tirsdag den 31. januar klokken 11-14.