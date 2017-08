Inden mødet for alvor gik i gang serverede beredskabet kylling i karry for de fremmødte. Foto: Annemette Jensen

Salg af Græstedgård og Ganløse Bibliotek er ude

- Jeg er rigtigt glad for, at de skøre ideer om, at man skal lukke Græstedgård og Ganløse Bibliotek er pakket sammen. Byrådet har selv bedt forvaltningen om at se på strukturen, men de to forslag er fjernet, sagde Niels Lindhardt Johansen, mens borgmester Karsten Søndergaard (V) bekræftede, at køkkenet på Græstedgård stadig er med i budgettet.