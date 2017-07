SF'er vil sætte skatten op og forbedre skolerne

Skatten skal sættes op, og kommunens skoler skal forbedres. Det er noget af det, der ligger SF's nye spidskandidat Jens Skov på sinde, når han for første gang stiller op til Egedal Byråd som afløser for Peter Hansen, der nu er nummer fire på partilisten.

Jens er træt af den hidtidige devise om, at kommunen kun har den samme pose penge at bruge af og derfor er nødt til at spare. Han synes, at kommunen i stedet skal øge indtægten så posen med penge bliver større i stedet for.