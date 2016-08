Hampelandskolen i Ølstykke, der netop har fejret 40 års jubilæum (billedet), er en af de skoler, der har forholdsvis små klasser. Foto: Kim Rasmussen

Risiko for at elever skal skifte skole

Egedal - 01. september 2016

Af Annemette Ross Jensen

Muligheden for at spare penge ved at optimere skoleklasserne, så der bliver flere elever i hver, er i spil, når politikerne på fredag for alvor indleder forhandlingerne om budgettet for 2017-2020.

Det fremgik, da Egedal Kommune tirsdag aften holdt borgermøde om budgettet for 2017-2020. Her oplyste kommunaldirektør Lars Wilms, at Center for Skole og Dagtilbud er sat til at spare 15 millioner i 2017, og en af mulighederne er optimering af klasserne, så de fyldes mere op, lige som kommunen gør i de nye børnehaveklasser.

- Det kan betyde, at nogle børn skal flytte klasse eller skole. Det er ikke nogen god ide. Jeg er selv farfar, og jeg ved det, men vi er nødt til at finde nogle penge, sagde Lars Wilms.

Under debatteb ybderede en lærer sig over, at kommunen bliver ved med at have små klasser på de store skoler.

- Hvorfor har man ikke fra starten fyldt klasserne op, spurgte hun, og det fik formanden for Børne- og Skoleudvalget Karsten Søndergaard (V) lov at svare på.

- Der har ikke været politisk flertal for at gøre det, sagde han og pegede på, at der er meget, meget store følelser i det.

Det fremgik også af kommentarer fra blandt andet en mor til et barn på Hampelandskolen, der har forholdsvis små klasser.

- Hvornår får man at vide, om det sker og hvem skal vælge de børn, der bliver tvunget til at skifte skole, sagde hun og fastslog.

- De bliver så kede af det! Det fik Karsten Søndergaard til at understrege, at det jo ikke er besluttet endnu, og hvis det bliver det, kommer klassedannelserne til at ske indenfor de enkelte distriktsskoler, så børn i eksempelvis Smørum bliver i Smørum.

- Bliver det besluttet, må vi finde ud af, hvordan vi gør det, og hvis vi skal gøre det, bliver det ikke et barn eller to, der skal skifte klasse, så skal vi kigge på en hel årgang, så man måske flytter en halv klasse, sagde han.