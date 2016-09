Willy Eliasen bød virksomhederne velkommen og forsikrede BBByg-direktør Lennert Petersen (t.h. i ternet skjorte) om, at kommunen har mere jord at bygge på. Foto: Annemette Jensen

Rejsegilde på Jysk, T. Hansen og Jem&Fix

Torsdag var der rejsegilde på Egedal Storbutikker på Valdemarsvej i Ølstykke, hvor Jysk, T. Hansen og Jem&Fix får butikker. Direktør Lennert Petersen fra BBByg A/S fortalte i sin tale til rejsegildet, at det kun er første etape, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hans forventning er, at en byggetilladelse fra kommune er på plads inden årets udgang, så der forhåbentlig bliver et rejsegilde mere næste sommer, men han kunne endnu ikke afsløre lejerne i anden etape for avisen. Til gengæld kunne han oplyse, at byggeriet af første etape bliver færdigt til tiden, så Egedal-borgerne og forbipasserende på Frederikssundsvej kan se frem til at handle i Jysk, T. Hansen samt Jem&Fix til foråret.