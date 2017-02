Rådhusindgang lukket en uge

Fra mandag morgen den 6. februar til søndag den 12. februar vil hovedindgangen til Egedal Rådhus være lukket. Baggrunden er, at kommunen skal have en indgangskarrusel for at undgå træk og skabe et bedre indeklima, oplyser kommunen. Under ombygningen, fungerer indgangen til Sundhedscenteret som hovedindgang for borgerne, og skilte på »Rådhuspladsen« vil tydelig vise vej til den midlertidige hovedindgang, som ligger kun få meter til højre for rådhusets nuværende indgang.