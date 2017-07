Over telefonen lykkedes det en kvindelig politimand at overtale en psykisk syg mand, der havde barrikaderet sig i et hus i Ølstykke, til at komme ud og blive lægeundersøgt og til at lade sig frivilligt indlægge. Foto: Kenn Thomsen

Psykisk syg barrikaderede sig - men endte med at tage imod hjælp

- Han ville ikke lukke op for politifolkene på stedet. Men over telefonen lykkedes det for en god kvindelig kollega fra vagtcentralen at overtale ham til at komme ud og blive lægeundersøgt og til at lade sig frivilligt indlægge, fortæller Henrik Laugesen, efterforskningskoordinator hos Nordsjællands Politi.