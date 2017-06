Et højt serviceniveau og overskud til gavn for beboerne var begrundelsen for prisen til Venbo.

Pris til ejendomsfunktionærer

I begrundelsen for at tildele Venbo-folkene med prisen hedder det, at »de altid hjælper beboerne med stort som småt. Mange beboere sætter stor pris på teamets altid positive og glade sind. De er med andre ord med til at skabe et tillidsfuld og trygt miljø hos de ældre, som udgør en stor del af Boligselskabet Venbos beboere.«

Ud over æren præmieres teamet også med en præmie på kr. 10.000. Præmien skal bruges i fællesskab og til gavn for både beboere og ejendomsfunktionærer. Hos Venbo har man besluttet, at præmien skal bruges på at afholde et fælles arrangement for alle afdelingernes beboere med henblik på at skabe et større fællesskab på tværs af afdelingerne og afdelingernes beboere.