Send til din ven. X Artiklen: Prioritering af nye og gamle stier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prioritering af nye og gamle stier

Egedal - 22. februar 2017 kl. 11:37 Af Anneemtte Ross Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med Kommuneplan 2017 har Teknik- og Miljøudvalget prioriteret, hvilke stier politikerne ønsker indarbejdet i den kommende kommuneplan, og listen tælle både gamle og nye ønsker.

For eksempel følger politikerne administrationens indstilling om at fortsætte stien mellem Ganløse og Farum, som kommunen allerede er i gang med at etablere. Fra Kommuneplan 2013-2025 overføres ønsket om en godt seks kilometer lang sti fra Nybølle til Hove og videre til Veksø samt ønsker om trampestier som følge af fredningen omkring Værebro Ådal og regionale rekreative stier fra Fingerplan 2013.

Derudover havde administrationen foreslået et par nye stiønsker om henholdsvis en sti fra Slagslunde til Stenløse via Stenlillevej og en sti igennem Buresø til Klokkekildevej og herfra videre til Slagslunde ad eksisterende stier.

Ønsket om stien fra Slagslunde til Stenløse via Stenlillevej er begrundet i, at vejen er smal, og det er tilladt at køre 80 kilometer i timen, og det har udvalget sagt god for. Til gengæld har udvalget ikke fulgt administrationens forslag om en sti mellem Buresø og Slagslunde, hvor der mangler sti fra Klokkestien til Badesøen og videre igennem Buresø.

Grunden til udvalgets afvisning af stiønsket er ifølge formanden Peter Hansen (SF), at politikerne simpelthen mener, at det er umuligt at forestille sig en cykelsti etableret på den smalle vej.

- Der ligger jo huse helt ud til vejen, og det er urealistisk at forestille sig, at vi eksproprierer, så bliver det for dyrt, siger Peter Hansen, der også mener, at vejen er for smal til at lave en 2 minus 1 vej på strækningen.

Til gengæld har udvalget selv fremsat et ønske om at få en cykelsti fra Knardrup til Kildedal Station på prioriteringslisten.

- Der er cykelsti fra Ganløse til Knardrup og cykelspor til Kildedal, men vi vil gerne have, at der bliver lavet en rigtig cykelsti til Kildedal, siger Peter Hansen.