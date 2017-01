Præstevikar i flere sogne

I første omgang er hun ansat til den 31. marts med mulighed for forlængelse, hvis sognene ikke har fået ansat nye præster som afløsere for henholdsvis Eskil Dickmeiss, der er stoppet som præst i Ledøje-Smørum for at blive provst i Frederikssund Provsti og præst i Stenløse-Veksø, samt Kenneth Knigge, der er stoppet som præst i Stenløse-Veksø for at blive præst i Jægersborg Kirke nord for København.